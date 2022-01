Der rechte Mann

Noch am Sonnabend hatte die »Werteunion«, eine Gruppe ultrarechter Unionsmitglieder, Friedrich Merz zu seiner Wahl zum Vorsitzenden der CDU gratuliert und versprochen, »loyal zu unseren Parteien CDU und CSU« zu stehen. Schon drei Tage später kann davon offenbar keine Rede mehr sein. Wie Spiegel und Zeit online am Montag abend gleichlautend berichteten, hat die AfD den CDU-Mann und Fondsmanager Max Otte, der seit Mai 2021 Bundesvorsitzender der »Werteunion« ist, als Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten nominiert. Am Dienstag bestätigte AfD-Vize Stephan Brandner, dass sich die Partei für das CDU-Mitglied ausgesprochen hat. Das Ergebnis einer Telefonkonferenz des Bundesvorstandes mit den Landeschefs am Vorabend sei eindeutig gewesen, sagte Brandner der Deutschen Presseagentur (dpa). Man habe einen Politiker gefunden, der ein »gutes Ansehen in ...