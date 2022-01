Der Falschaussage überführt

Seit dem ersten Vatikanischen Konzil vor rund 150 Jahren gilt das Oberhaupt der katholischen Kirche für seine Anhänger als unfehlbar. Das Dogma, wonach ein Papst nicht irren kann, bezieht sich freilich nur auf Glaubensfragen. Denn als Privatperson kann ein Papst sich sogar einer Falschaussage schuldig machen. Ein solches »Versehen« gestand jetzt der emeritierte Papst Benedikt XVI. alias Joseph Ratzinger. Bisher hatte er darauf beharrt, als damaliger Erzbischof von München und Freising nicht an einer Ordinariatssitzung im Jahr 1980 teilgenommen zu haben, auf der über einen der sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern beschuldigten Priester gesprochen wurde. Diese Angabe sei »objektiv falsch« gewesen, ließ der 94jährige am Montag über seinen Privatsekretär Erzbischof Georg Gänswein verkünden. Diese Falschaussage sei keine böse Absicht gewesen, sondern »Folge eines Versehens bei der redaktionellen Bearbeitung seiner Stellungnahme«, heißt es in der Erklärung, ...