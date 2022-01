Die Heldenreise des Bewusstseins

Wer im dichtbesiedelten Nordrhein-Westfalen aufwächst, hält eine Gegend wie den Königsforst leicht für unberührte Natur. Dabei ist das Naherholungsgebiet östlich von Köln alles andere als ein Urwald. Einst von Eichen bewachsen, wurde die Region in den Napoleonischen Kriegen schwer verwüstet und nach dem Wiener Kongress von den nunmehr herrschenden Preußen systematisch mit engstehenden Kiefern wiederaufgeforstet. Der abseits des Pfades wandelnde Spaziergänger meint also, die Wildnis zu erkunden, und betritt in Wahrheit eine künstliche Anlage. Eben diese Diskrepanz zwischen dem sinnlichen Schein der Welt und ihrem historischen Wesen vernachlässigt die bürgerliche Ideologie. Sie erkennt nicht, dass die Wirklichkeit ein Produkt der Geschichte ist, oder mit dem Beispiel aus der »Deutschen Ideologie« von Marx und Engels: »Der Kirschbaum ist, wie fast alle Obstbäume, bekanntlich erst vor wenig Jahrhunderten durch den Handel in unsre Zone verpflanzt worden.«

In de...