Disneyland im Cyberspace

Im Frühjahr 2021 wird von der »Kryptowährung Bitcoin« vermeldet, dass sie »die magische Grenze« von 50.000 US-Dollar (etwa 44.000 Euro) pro Stück überschritten hat, zur selben Zeit macht in den Feuilletons die Nachricht die Runde, dass eine einzige und einmalige Kompilation von 5.000 drittklassigen digitalisierten Bildern für sensationelle 69.000.000 US-Dollar ihren Besitzer wechselt. In beiden Fällen gibt sich der ressortspezifische bürgerliche Sachverstand von den Summen sehr beeindruckt, die das exklusive Verfügungsrecht über einen Haufen Daten erbringt, sieht sich aber in seinen Routinen schon vor gewisse Probleme gestellt, sich auf den Gang der Dinge seinen verständigen Reim zu machen: Die berichteten Phänomene aus dem Wirtschafts- und Kulturleben wollen nicht so recht in die Schubladen hineinpassen, in die sie ihrem Namen nach hineingehören. Denn was soll man anfangen mit einer Währung, die derart »kurzfristigen und extremen Schwankungen unterliegt«...