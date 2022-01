Zum Inhalt dieser Ausgabe | Gegenwind für Castro Honduras: Abgeordnete von Regierungspartei verweigern designierter Präsidentin Gefolgschaft Thorben Austen, Quetzaltenango Ein herber Rückschlag für Honduras’ designierte linke Präsidentin Xiomara Castro. 21 Abgeordnete der eigenen Partei Libre verweigerten ihr am Freitag (Ortszeit) bei der Wahl zum vorläufigen Parlamentspräsidenten die Gefolgschaft. Mit ihren Stimmen, jenen der rechten Nationalen Partei sowie von 17 Abgeordneten der Liberalen Partei wurde schließlich der von Libre zu den Konservativen übergelaufene Jorge Cálix in das Amt gewählt. Die politische Krise bahnte sich am Donnerstag abend an. Libre, die mit 50 Abgeordneten die größte Fraktion im Parlament stellt, wollte Luis Redondo von der Partei Salvador de Honduras (PSH) als Parlamentspräsidenten nominieren. Ein zwischen Libre und der PSH im Oktober 2021 getroffenes Abkommen sah vor, dass die PSH im Falle eines Wahlsieges das Amt des Vizepräsidenten der Republik sowie das des Parlamentspräsidenten bekommen sollte. Die PSH hatte im Gegenzug auf eine eigene Präsidentschaftskandidatur verzichtet. Bei einer Fraktionss...

Artikel-Länge: 4167 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen