Zum Inhalt dieser Ausgabe | Luca-App stürzt ab Fünf Bundesländer stoppen Vertragsverlängerung mit Betreiber, der in Turbulenzen geraten könnte Matthias Monroy Bislang nutzen 13 Bundesländer die Luca-App zur Nachverfolgung von Coronainfektionen, mindestens fünf Landesregierungen wollen darauf aber zukünftig verzichten. Zuletzt hatte Berlin angekündigt, den Vertrag mit der Herstellerfirma Culture 4 Life GmbH nicht mehr zu verlängern, wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am Donnerstag berichtete. Zuvor waren Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen ausgestiegen. Laut RBB plant auch Brandenburg ein Ende der Nutzung. Die Luca-App wird in Restaurants, Cafés, Geschäften aber auch öffentlichen Einrichtungen genutzt. Betreiber und Veranstalter können einen QR-­Code erstellen, den Besucher anschließend mit Hilfe der App einscannen und so ihre zuvor hinterlegten Personendaten hinterlassen. Umgekehrt ist es möglich, einen auf den Mobiltelefonen gespeicherten QR-Code durch den Gastgeber bei der Einlasskontrolle auszulesen. Der Dienst funktioniert auch ohne App über einen Internetbrowser. Inzwischen setzt Cul...

