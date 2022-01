Gemüsechips

Ich treffe Rossi auf der Straße, sie trägt zwei schwere Säcke. »Was ist das denn?« will ich wissen. »Katzenstreu«, antwortet sie kurzatmig. »Wir bekommen eine Katze?« frage ich erstaunt und denke an Töffi. Wie unser Dackel den neuen Kumpel wohl aufnehmen wird? »Es kommt keine Katze, es kommt Krieg.« Rossi steuert die Kellerräume an und lässt mich verdattert stehen. Sie war mir von jeher intellektuell voraus, und mich beschleicht wieder dieses vertraute Schamgefühl, etwas nicht mitgekriegt oder kapiert zu haben. Aber diesmal geb’ ich mir die Blöße nicht: »O ja, gut, dass du dran gedacht hast. Ein Krieg ohne Katzenstreu … wär’ auch zu dumm, nicht? Komm, ich helfe dir tragen!«

Während wir schleppen, grüble ich fieberhaft, was Katzenstreu gegen Krieg helfen soll. Plötzlich ist mir sonnenklar: »Ach so! Du meinst, wenn Krieg ist, können wir nicht mit Töffi Gassi gehen, und dann geht er eben übergangsweise aufs Katzenklo?!« – »Quatsch! Das ist für uns!« Ich ersta...