Frühherbst

der sinn des leben ist das leben

sinnvoll leben ist glücklich sein.

glücklich sein ist glücklich machen

glücklich machen ist sich glücklich machen

sich glücklich machen ist andere glücklich machen

kommunisten handeln aus egoismus.

das glücklich hört nicht auf.

es kann still sein oder laut

alles sieht aus wie alles.

*

(Ronald M. Schernikau)

*

Der Morgen segelt durch das gezirkelte Karree des Hinterhofs, der Wind frischt angenehm auf und bittet Plastik, Staub und Blätter zum Tanz. Die Sonne steigt an der Horizontlinie auf und hellt die Perspektiven ocker. Odra schaut aus dem Küchenfenster im 2. Stock runter auf die Mülleimer, von denen aus zwei Knirpse den angrenzenden Zaun überklettern in den nächsten Hof. Sie wohnt hier seit fast 20 Jahren, und diesen Blick aus dem Fenster nennt sie ihr goldenes Viereck. In ihm prasselt und drängt besonders im Sommer alles zusammen, was einige Dutzend Nachbarsleute in vielleicht 50 Wohnungen von sich preisgeben. Odra kam aus Minsk na...