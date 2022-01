Steigende Notlage, stockende Revolution

Betrachten wir ein anderes Land, das im Verhältnis zu anderen europäischen Staaten aus dem Weltkriege nicht stark erschüttert hervorgegangen ist: England. In England ist heute in der Presse und im öffentlichen Leben ebensoviel von dem Elend der vielen »neuen Armen« die Rede wie von dem riesigen Luxus und Gewinn der wenigen »neuen Reichen«. In Amerika kündet die Farmerbewegung (brachte die zwischen 1891 und 1908 erfolgreiche »Populist Party« hervor. Sie agitierte gegen das Großkapital und die Regierung. Seither ist »Populismus« in den USA ein politischer Begriff, jW) die steigende Notlage einer großen sozialen Schicht. In allen Ländern hat sich die Lage der Mittelschichten erheblich verschlechtert. Die Verschlechterung geht in manchen Staaten bis zur Zerreibung, zur Vernichtung dieser sozialen Schichten. In der Folge sind Tausende und Tausende vorhanden, die nach neuen Lebensmöglichkeiten, nach gesichertem Brot, nach sozialer Stellung suchen. Ihre Zahl ver...