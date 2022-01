Betty Blue – 37,2 Grad am Morgen

Ach, ja – das war es, was die mittleren 80er jungen Menschen bieten konnten an Sehnsucht, an Poesie, an Sex. Zum Tod des Regisseurs Jean-Jacques Beineix schauen wir mal, was davon übrig ist: Zorg und Betty kennen sich seit einer Woche, und es scheint die gewaltige Liebe zu sein. Zunächst ist Zorg begeistert von seiner Freundin, doch dann lernt er die dunkle Seite ihrer Persönlichkeit kennen. Frankreich 1986. Mit Béatrice Dalle.

Arte, Sa., 21.45 Uhr

Sleepers

New York in den 60ern: Die bösen Jungs Tommy und John töten ihren üblen ehemaligen Aufseher im Erziehungsheim. Die Falschaussage eines katholischen Priesters soll helfen, damit durchzukommen. USA 1996. Mit Kevin Bacon, Brad Pitt, R...