Genug für alle

Ein Gremium von 235 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus 52 Ländern wurde von den Vereinten Nationen beauftragt, den Weltagrarbericht zu schreiben. Dieser Bericht umfasst mehr als 700 Seiten und wurde im Jahr 2009 veröffentlicht. Er trägt den Titel »Agriculture at a crossroads« (Landwirtschaft am Scheideweg). Der wohl am häufigsten zitierte Satz aus diesem Bericht lautet: »Business as usual is not an option« (Ein »Weiter so« ist keine Option). Zehn Jahre später veröffentlichte ein Expertengremium des UN-Komitees für Ernährungssicherheit (HLPE in englischer Abkürzung) eine Studie, in der das Potential der Agrarökologie zur Sicherung der Welternährung untersucht wurde.¹ Die Existenz dieser Studie zeigt, dass Agrarökologie weiterhin auf höchster internationaler Ebene als Weg zur Sicherung der Welternährung betrachtet wird. Auch gibt es konkrete Fortschritte, sowohl konzeptioneller Art als auch ganz praktischer Art, vor Ort, in einer Reihe von Länder...