Pikantes aus der Pommesbude

Die Regionalliga, das wieder und wieder refomierte Sorgenkind des deutschen Profi­fußballs, beginnt am kommenden Wochenende mit der Rückrunde der Spielzeit 2021/22. Mit dabei sind die üblichen Traditionsvereine, die sich seit Jahren um die Rückkehr in die 3. Liga streiten – dort winken geringfügig mehr Geld, brisantere Gegner, größeres Medieninteresse und Sponsoren.

Den Anfang macht die von gefallenen Exbundesligisten gespickte Weststaffel, die in diesem Jahr so spannend wie nie zu sein scheint. Dort kam die Elf von Rot-Weiß Essen auf Platz eins ins neue Jahr, holte starke 47 Punkte aus 20 Spielen. Die Mannschaft von der Hafenstraße hat sogar noch ein Spiel nachzuholen. Verfolger – die große Überraschung in diesem Jahr – ist der Wuppertaler SV. Nachdem der Klub aus dem Bergischen Land in den letzten Jahren als graue Maus abgestempelt wurde, kicken die Rot-Blauen derzeit eine ordentliche Runde. Im Gastspiel bei Rot-Weiß Essen sollten sie alles in die Waagsc...