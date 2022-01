Eine Fragende und Suchende

Der Roman »Memoirs of an Ex-Prom Queen« aus dem Jahr 1972 war das literarische Debüt der 1932 geborenen Feministin Alix Kates Shulman, die seit 1967 Mitglied im Women’s Liberation Movement ist und sich bis heute als Frauenrechtlerin und Aktivistin im Kampf gegen Rassismus engagiert. Nun liegt mit »Erfahrungen eines schönen Mädchens« erstmals eine deutsche Übersetzung vor. Bei seinem Erscheinen sorgte der Titel in den USA für Aufsehen. Shulman stellt nicht nur die »naturgegebene« Frauenrolle als treusorgende Hausfrau und Mutter in Frage. Darüber hinaus spricht sie offen an, was Frauen bis dahin stillschweigend erduldeten: übergriffige Anmachen, Geschlechtskrankheiten, Schwangerschaftsabbrüche, Vergewaltigung in der Ehe etc.

Protagonistin des Romans ist die junge US-Amerikanerin Sasha Davis, die in den 1950er Jahren aufwächst. Sie steht für einen Feminismus im »Larvenstadium«. Einerseits versucht sie, den engen gesellschaftlichen Normen zu entsprechen, um si...