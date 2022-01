Richtig einheizen

Heizen gehört zu den Grundbedürfnissen. Fast jede zweite Wohnung in Deutschland wird mit Erdgas beheizt. In Berlin stammen fast 20 Prozent aller Treibhausemissionen aus erdgasbasierten Gebäudeheizungen. Gleichzeitig sind mehr als die Hälfte der Feuerungsanlagen in Berlin älter als 20 Jahre und müssen in den nächsten Jahren ausgetauscht werden. Eine klimapolitisch zentrale Rolle in der nächsten Legislaturperiode spielt somit der Einstieg in den Erdgasausstieg – auch und gerade in Privathaushalten und im Gebäudebestand. Im Berliner Energiewendegesetz wurde verankert, dass Berlin bis spätestens 2045 klimaneutral werden soll. Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, soll dieses Ziel laut neuem Koalitionsvertrag noch einmal verschärft werden. Die Zeit wird also knapp.

Gleichzeitig wollen die Regierungsparteien Berlins eine Rekommunalisierung des Gasnetzes »unter wirtschaftlichen und ökologischen Kriterien« prüfen. Weder im Koalitionsvertrag noch in den jeweilige...