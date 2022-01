Das Ding mit der Genauigkeit

Ein Unikum: das neue Buch des Schriftstellers, Filmemachers und Ethnologen Michael Roes – ein Roman über die Ostafrikaexpedition des französischen Lyrikers Arthur Rimbaud in Herbst und Winter des Jahres 1883.

Anlass für Roes’ Abenteuer-, Reise- und Künstlerroman ist ein kurzer Text Rimbauds, ein Bericht, den der gefeierte Autor seinerzeit für die Geographische Gesellschaft in Paris verfasst hatte und den Roes in seinen Roman fortlaufend integriert. Auf der Handlungsebene erzählt Roes von der abenteuerlichen Reise Rimbauds, der mit einigen Vertrauten aufgebrochen ist, um einen von muslimischen Somalis nach Kadafo entführten Geschäftspartner, den Griechen Constantin Sotiro, zu befreien. In einem Reisejournal hält Rimbaud fest, was er an unbekannter Flora und Fauna in den durchquerten Regionen und Landschaften vorfindet. Da sind die Kämpfe in und mit der Natur, Strapazen der Reise, gefährliche Begegnungen und andauernde Kommunikationsprobleme.

Eingelassen in d...