Mieten kennen in Deutschland seit Jahren nur eine Richtung: steil nach oben. Die Großstädte sind nach wie vor besonders betroffen. Das Wohnbarometer der Onlineplattform Immoscout 24 berechnete für das Jahr 2021 einen durchschnittlichen Anstieg der Mieten für Bestandswohnungen um 4,1 Prozent. Bei Neubauwohnungen waren es sogar sieben ­Prozent.

Der größte deutsche Onlinemarktplatz für Immobilien legt für seine Berechnungen die bei ihm aufgegebenen Inserate zugrunde. »Ergänzt werden die Marktdaten durch Angaben zur Nachfrage im Verhältnis zum Angebot sowie Preisprognosen für die nächsten zwölf Monate«, so Immoscout 24 am Mittwoch. Das Fazit: Die Mieten legen wieder stärker zu. Sowohl für den vorhandenen Bestand als auch für Neubauten, das heißt Wohnungen, die zum ersten Mal in den letzten beiden Jahren bezugsfertig waren.

»Die Mietpreisentwicklung für Neubau und Bestand lag somit über der jährlichen Inflationsrate von 3,1 Prozent«, wird im Wohnbarometer erläut...