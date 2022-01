Er hat mehr als nur ein wenig beigetragen

Der Kämpfer und Wegbegleiter der Antiatomkraftbewegung Jochen Stay ist tot. Am vergangenen Sonnabend ist der Aktivist, der schon länger an einer Herzerkrankung litt, im Alter von nur 56 Jahren in Hamburg gestorben. Sein Tod ist ein immenser Verlust.

Jochen Stays Wirken hat die Bewegung seit den 80er Jahren mitgeprägt und zu vielen ihrer Erfolge maßgeblich beigetragen. Er war Mitgründer, Geschäftsführer und Sprecher von »Ausgestrahlt« sowie Vorstandsmitglied der von »Ausgestrahlt« initiierten »Stiftung Atomerbe«. Aber auch zahlreiche andere Bewegungen und Kampagnen profitierten von seiner Erfahrung und seinen Ratschlägen.

Im Rückblick wird sein politisches Handeln wohl vor allem mit den Großdemonstrationen gegen Angela Merkels Laufzeitverlängerung 2010 und nach Fukushima 2011 in Verbindung gebracht. 2010 organisierte er die legendäre Menschenkette zwischen den Atomkraftwerken Krümmel und Brunsbüttel, die mit ihren 120 Kilometern als längste Antiatomkraftdemo...