Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Boden gut, alles gut Mit lebendiger Erde das Klima retten Jährlich gehen weltweit mehr als zehn Millionen Hektar guten Bodens verloren. Er wird zubetoniert oder mit Chemie behandelt. Gesunde Böden bringen nicht nur Nahrung hervor. Sie bieten Tier- und Pflanzenarten Lebensraum – und sind damit ein Schlüssel zur Rettung der Artenvielfalt. Arte, 19.40 Uhr Wissen aktuell: Die Macht des Geldes – und was Geld mit uns macht Früher hat es gereicht, sein Erspartes zur Bank zu bringen – soweit man etwas hatte. Heute ist jeder Sparer gezwungen, auf dem globalen Finanzmarkt mitzuspielen, soweit er eben das Spiel mitspielen will. Die Coronapandemie fördert digitale Bezahlangebote. Weltweit agierende Unternehmen nutzen das...

