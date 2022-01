Die kommende Konversion

Die Klimabewegungen machen heutzutage meist vor den Werktoren halt. Und auch die Verfechter kommunaler Klimaschutzbemühungen kommen nicht an die Schalthebel für eine Reduktion der Treibhausgasemissionen in der Wirtschaft heran. Versuche, gesetzlich Leitplanken zu setzen oder durch eine entsprechende Bepreisung oder Besteuerung Verbesserungen zu erreichen, werden aber nicht ausreichen, um auch den Menschen, die auf Lohnarbeit angewiesen sind, eine gute Perspektive zu ermöglichen, vor allem keine, an der sie aktiv mitarbeiten könnten. Dass es auch anders sein könnte, zeigen historische Erfahrungen.

Industrielle Alternativbewegung

In den 1970er Jahren haben britische Arbeiter und Techniker (Frauen scheinen nicht dabei gewesen zu sein) in 17 Fabriken des Rüstungskonzerns Lucas Aerospace mehr als drei Jahre lang gegen eine drohende Massenentlassung in ihrer Freizeit 150 alternative Produkte erarbeitet, die sie mit ihren Möglichkeiten in den Fabriken hätten herst...