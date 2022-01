Wär’ doch nicht nötig gewesen

Okay, Veröffentlichungen aus dem Nachlass verstorbener Musiker folgen meist rein kommerziellen Interessen. Das geht so weit, dass die Zahl post mortem herausgebrachter Alben die Zahl der zu Lebzeiten vorgelegten übersteigt – siehe Tupac Shakur.

Schwer kommerzverdächtig ist auch die postume Veröffentlichung des Albums »Toy« von David Bowie fünf Jahre nach dessen Tod. Folgend auf ein Boxset namens »Brillant Adventure«, bestehend aus Originalalben von 1992 bis 2001 (u. a. »Black Tie/White Noise« und »Outside«), Liveaufnahmen und einigen Raritäten, das in der Vinylausführung für rund 380 Euro zu erwerben war. »What you need you have to borrow«, oder?

Ironischerweise handelt es sich bei »Toy« um ein Album, das Bowies Plattenfirma im Jahr 2000 nicht herausbringen wollte. Virgin hatte Angst vor nur mäßigen Verkaufszahlen. Der Künstler wechselte daraufhin – angeblich schwer vergnatzt – zu Columbia. Dort erschien 2002 das wesentlich düsterere »Heathen«.

