»Denn jede AOK kann die nächste sein«

Die Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) Nordost war am Mittwoch für Versicherte zum Teil nur schlecht erreichbar. Die Filiale in der Wilhelmstraße in Berlin, einen Steinwurf vom Willy-Brandt-Haus entfernt, wurde bestreikt, und das, obwohl die ersten Verhandlungen zur Einkommensrunde 2022 bei den Allgemeinen Ortskrankenkassen erst vor einer guten Woche über die Bühne gegangen waren. »Es ist alles andere als üblich und erst recht nicht typisch für die GdS, schon nach der ersten Verhandlungsrunde zu einem Warnstreik aufzurufen«, erklärte Henrike Kaesler von der Gewerkschaft der Sozialversicherung (GdS) am Vormittag den in der Kälte bibbernden Beschäftigten. Als nächstes leitete die Organisatorin des Warnstreiks in ihrer Rede zu dem Skandal über, der ihrer Gewerkschaft keine andere Wahl gelassen habe als eine frühe Eskalation. »Fast beiläufig« habe der Arbeitgeberverband, die Tarifgemeinschaft der AOK (TGAOK), den GdS-Gewerkschaftern erklärt, die AOK Nordost ha...