Demaskierter Aufklärer

Der Protest ist unübersehbar, aber brav. Lautstark Unmut gegen die Obrigkeit äußern ist einfach nicht Teil katholischer DNA. Und so gelangte Stefan Heße, Erzbischof von Hamburg, unbehelligt an einem Dutzend Demonstrantinnen und Demonstranten aus Opferinitiativen vorbei ins Kölner Justizzentrum. Dort fand am Dienstag vor der 2. Großen Strafkammer eine Premiere statt. Erstmals in der Geschichte der BRD, so die Katholische Nachrichtenagentur von diesem Tag, musste ein katholischer Bischof als Zeuge in einem Strafprozess gegen einen Priester aussagen, der wegen sexueller Gewalt an Kindern angeklagt ist. Heße, bis 2015 zunächst als Personalchef, dann als Generalvikar in Köln tätig, mimte zunächst den entschlossenen Aufklärer: »Wir haben konsequent gehandelt.« Erstaunlich, listet das sogenannte Kölner Missbrauchsgutachten doch elf...