Pflegenotstand ist teuer

Pflegekräfte fehlen in den Krankenhäusern, aber sie sind nicht weg. Das zeigt eine im Februar 2020 von der Arbeitnehmerkammer Bremen vorgestellte Untersuchung, die später auf das gesamte Bundesgebiet ausgeweitet wurde.

Ehemals in der Pflege Beschäftigte konnten sich unter www.ich-pflege-wieder-wenn.de an einer Befragung beteiligen, in der sie beantworten sollten, welche Arbeitsbedingungen sie für erforderlich halten, um wieder in die Pflege zurückzukehren. Die Bremer Pilotstudie belegte, dass viele examinierte Pflegekräfte, die ihren Beruf verlassen oder ihre Arbeitszeit reduziert haben, wieder zurückkommen bzw. ihre Arbeitszeit aufstocken würden, wenn es bessere Bedingungen gäbe. Dazu gehören verlässliche Arbeitszeiten, mehr Zeit für eine qualitativ hochwertige Pflege sowie eine bessere Entlohnung. Um zu ermitteln, wie viele zusätzliche Pflegestellen auf diese Weise geschaffen oder freie besetzt werden könnte...