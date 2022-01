»Wir wollen keine US-Atomwaffen in der BRD«

Seit einem Jahr ist der UN-Vertrag zum Verbot von Atomwaffen in Kraft. In Debatten über sogenannte Sicherheitspolitik in der BRD sieht man, dass weiter auf nukleare Abschreckung gesetzt wird. Was bringt dieser Vertrag überhaupt?

Der Atomwaffenverbotsvertrag bedeutet einen langen Abrüstungsprozess. Es wird versucht, damit eine neue Norm zu etablieren. Es soll zunächst einen Konsens geben, zumindest unter atomwaffenfreien Staaten, dass diese Waffen überall verboten werden. Damit erhöht man den Druck auf die Atomwaffenstaaten und ihre Bündnispartner, dass sie jetzt endlich anfangen abzurüsten.

Nur scheint der Druck hierzulande nichts auszurichten?

Doch: Die Bundesregierung kommt nicht an diesem Vertrag vorbei. Vor der Wahl gab es innerhalb der Parteien starken Druck, zumindest anzuerkennen, dass er wichtig sei. Die SPD und die Grünen haben in der Wahlkampagne positive Signale gegeben. Schließlich fand das Abkommen trotz starken Gegendrucks einen Platz im Koalit...