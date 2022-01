Re: Siziliens Frauen begehren auf – Unabhängig statt unterwürfig

Sizilien ist schön und manchmal grausam, aber auch etwas ermüdend. Weil sich schon was ändert – aber ganz langsam. Nirgendwo in Europa, so wird uns hier mitgeteilt, sind jedenfalls so wenige Frauen berufstätig wie in Süditalien. Nur rund 29 Prozent der Sizilianerinnen gehen einer Erwerbsarbeit nach. Der Grund: fehlende Kinderbetreuung und traditionelle Rollenbilder – ach ja, und keine Jobs und die Entwicklung verhindernde organisierte Kriminalität. Die finanzielle Abhängigkeit vom Partner wird besonders dann zum Problem, wenn es zu Gewalt in der Beziehung kommt. Da ist was dran. Schauen wir hin und vermeiden wir Klischees und Überlegenheitsgefü...