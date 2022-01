Intensivierter Krieg

Bei Angriffen der von Saudi-Arabien geführten Kriegskoalition haben im Jemen in der Nacht zum Dienstag 23 Menschen ihr Leben verloren. Betroffen waren Wohngebiete in der Hauptstadt Sanaa, wie der libanesische Nachrichtensender Al-Majadin berichtet. Am frühen Dienstag morgen wurden auch das jemenitische Parlamentsgebäude und eine Militärakademie getroffen. Die Koalition rechtfertigte ihre Angriffe als »militärische Notwendigkeit«. »Die Situation auf dem Boden« erfordere »fortgesetzte Luftschläge«.

Vorausgegangen war am Montag ein Angriff mit Raketen und Drohnen auf Abu Dhabi, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Dabei kamen drei Menschen – ein pakistanischer sowie zwei indische Staatsbürger – ums Leben. Sechs weitere wurden nach Angaben der emiratischen Polizei verletzt. Auf einem Industriegelände sowie in der Nähe der Lagerstätten des staatlichen Ölkonzerns ADNOC seien drei Erdöltanks explodiert. Zeitgleich sei auf einer Baustelle des i...