Historischer Minusrekord beim BAföG

Am 22. Dezember beschloss das neue Bundeskabinett den 22. Bericht des Bundesausbildungsförderungsgesetzes, kurz BAföG-Bericht. Zwei Tage vor Weihnachten war das mediale Interesse daran bescheiden. Eine dürre Pressemitteilung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) änderte daran wenig, zumal das Schriftstück selbst zunächst unter Verschluss blieb und wochenlang nicht abrufbar war. Erst Anfang dieser Woche hat es der Bundestag offiziell als Drucksache veröffentlicht – ohne jede Bekanntmachung. Scheut da wer die öffentliche Aufmerksamkeit? Das Dokument birgt jedenfalls reichlich Brisanz: Zuletzt nahm gerade noch jeder neunte Studierende in Deutschland die Sozialleistung in Anspruch. Der nächste Minusrekord in einer ganzen Serie an Pleiten.

Erarbeitet wurde der Bericht noch durch die alte Regierung. Die 2019er-BAföG-Novelle der damaligen Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) konnte den Absturz bei den Gefördertenzahlen demnach allenfalls verl...