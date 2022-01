Zum Inhalt dieser Ausgabe | Unmöglicher Schulbetrieb Frankreich: 80.000 Beschäftigte folgen dem Streikaufruf der Bildungsgewerkschaften Hansgeorg Hermann Paris ist zur Zeltstadt geworden. Die Planen, die seit Weihnachten vor jeder Apotheke im Zentrum der Metropole zu sehen sind, sollen Erwachsene, Jugendliche und Kinder vor dem Regen schützen, der nahezu täglich aus dem grauen Winterhimmel herabprasselt. Dort testen medizinisch ausgebildete Helfer die Wartenden auf das Coronavirus, auf die Delta- und Omikron-Variante, die den Schulbetrieb für Lehrkräfte, Schüler und Eltern inzwischen »zur Hölle gemacht« haben, wie ganze Kollegien der Pariser Tagespresse in den vergangenen Wochen immer wieder gestanden haben. Die Gewerkschaften schimpfen, die Maßnahmen der rechten Regierung des Präsidenten Emmanuel Macron seien »ungenügend«, Premierminister Jean Castex und sein Schulminister reagieren nahezu stündlich mit neuen, restriktiven Maßnahmen. Am Wochenende stimmte die Parlamentsmehrheit des Präsidenten definitiv für den landesweit zur Pflicht erhobenen Impfpass. Er soll den bisher geltenden Gesundheitspass ersetze...

