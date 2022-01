Pandemiepartybiest des Tages: António Horta-Osório

Burnout bei den Bankern der Credit Suisse. Jahrelang hatten sie sich abgerackert, um die Gewinnmargen zu erhöhen. Jedes Prozentpünktchen war ihnen recht, Hauptsache weiter oben mitspielen bei den größten Investmenthäusern der Welt. Doch der Druck wurde zu groß, die Geschäfte riskanter. Keiner traute mehr dem anderen über den Weg. Vorstandschef Tidjane Thiam musste 2020 seinen Hut nehmen, weil bekanntgeworden war, dass er Exmitarbeiter beschatten ließ. Im Frühjahr 2021 verhoben sich die Banker mit gleich zwei Pleiten: Die Insolvenzen desArtikel-Länge: 1790 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen