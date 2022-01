Justizskandal ohne Folgen

Es ist ein trauriges Ritual, das jedes Jahr an einem Gedenkstein an der Lübecker Hafenstraße 52 stattfindet, auch 2022. Am Dienstag um 18 Uhr werden sich wieder Menschen hier versammeln, um der Opfer des rassistischen Brandanschlags auf das Haus in der Nacht zum 18. Januar 1996 zu gedenken. Vor 26 Jahren starben bei dem Brand in der Flüchtlingsunterkunft zehn Menschen aus dem Libanon, Zaire, Togo und Angola, darunter fünf Kinder und zwei Jugendliche. 38 Bewohner wurden schwer verletzt. Die Initiative »Hafenstraße ’96« kritisierte in einem Aufruf auf ihrer Homepage, dass »bis auf den heutigen Tag weder Täter zur Verantwortung gezogen noch der Ermittlungsskandal aufgeklärt« worden sein.

Tatsächlich ist der Anschlag nicht nur wegen seiner verheerenden Folgen im Gedächtnis geblieben, sondern vor allem auch, weil dem Geschehen ein Justizskandal folgte. Am Morgen nach dem Anschlag hatte die Polizei die Neonazis Maik W., Dirk T. und René B. im nahegelegenen...