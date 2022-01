»Das Grundgesetz ist da eindeutig«

Ihr Mandant Barakat H., der aus dem Togo stammt, wohnt in Hamburg-St. Pauli und wird dort seit Jahren immer wieder von der Polizei anlasslos kontrolliert. Am Mittwoch wird vor dem Oberverwaltungsgericht Hamburg eine Berufung gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts vom November 2020 verhandelt. Worum geht es da konkret?

Das Verwaltungsgericht hatte in seinem Urteil festgestellt, dass Herr H. in drei Fällen zu Unrecht kontrolliert worden ist. Die Kontrollen passierten immer auf dem Heimweg, in unmittelbarer Nähe seiner Wohnung. In einem dieser Fälle hatte die Polizei bereits im Laufe des Verfahrens die Rechtswidrigkeit eingeräumt. In zwei weiteren – streitigen – Fällen führte das Verwaltungsgericht eine Beweisaufnahme durch, hörte unter anderem die beteiligten Polizeibeamten und stellte daraufhin fest, dass auch diese Kontrollen rechtswidrig waren.

Wie begründete das Gericht das Urteil?

Es stützte sich auf eine frühere Entscheidung zur Verfassungswidrigkeit d...