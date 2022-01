Wir sind alle Griechen

Vor 200 Jahren, am 17. Januar 1822, erklärte die provisorische griechische Regierung die Unabhängigkeit des Landes. Vorangegangen war eine mehrmonatige Serie lokaler Aufstände, die alle auf ein Ziel gerichtet waren: die Beendigung der fast 400jährigen Besatzung durch das osmanische Reich, die das Land in kolonialer Abhängigkeit gehalten und von den europäischen Entwicklungen weitgehend abgeschnitten hatte. Die Aufstände waren nicht spontan, sondern durch griechische Geheimgesellschaften im In- und Ausland vorbereitet. Von Anfang an wandte man sich zudem gezielt an die europäische Öffentlichkeit, um für Solidarität und Unterstützung zu werben.

Der griechische Befreiungskrieg hatte somit von vornherein eine gesamteuropäische Dimension. Er steht am Anfang einer ersten Welle revolutionärer Erhebungen, die sich nach 1820 gegen die restaurativen Tendenzen der Heiligen Allianz richteten, die den veränderten ökonomischen und sozialen Entwicklungen seit 1789 in kei...