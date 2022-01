»Kraftvolles Zeichen«

Sie riefen »Impfstoff für alle, sonst gibt’s Krawalle«, trugen Banner und bemalte Schilder mit Aufschriften wie »Für Gemeinsinn statt Egoirrsinn« oder »Wer mit Nazis spaziert, hat gar nichts kapiert«. Tausende Menschen haben am Sonnabend in der Hamburger Innenstadt unter dem Motto »Solidarität und Aufklärung statt Verschwörungsideologien« demonstriert. Die Polizei sprach von bis zu 3.500 Teilnehmern, die Veranstalter von rund 5.000. Zur Demo aufgerufen hatte das »Hamburger Bündnis gegen rechts«, um ein Zeichen gegen die wöchentlichen Aufmärsche von Coronaleugnern und Impfgegnern in der Hansestadt zu setzen, die zuletzt eine Teilnehmerzahl von weit über 10.000 Menschen erreicht hatten.

Auch Gegner der Coronamaßnahmen hatten für den gleichen Tag eine Demonstration in Hamburg angemeldet; die wurde aber untersagt, nachdem die Gespräche zwischen Anmelderin und Versammlungsbehörde gescheitert waren. Das Verwaltungsgericht bestätigte das Verbot am Freitag. Angesi...