Ins Ich verbissen

Im Herbst 1971 wurde Franz Fühmann auf etwa drei Wochen nach Ungarn eingeladen. Das Arbeitsprogramm war denkbar locker: Eine einzige Lesung war angesetzt, ab und an befasste sich Fühmann mit seinen Nachdichtungen ungarischer Lyrik. So blieb viel Zeit für Gespräche mit Schriftstellerkollegen, für Erkundungsgänge durchs ihm keineswegs unbekannte Budapest und für Ausflüge in die Umgebung. Beste Bedingungen also – nicht fürs Faulenzen, sondern für die eigentliche Tätigkeit des Dichters, nämlich die Welt zu erkunden und sprachlich zu gestalten.

Ergebnis war ein Hauptwerk Fühmanns. »Zweiundzwanzig Tage oder Die Hälfte des Lebens« bringt auf einer ersten, oberflächlichen Ebene Reisenotizen, datiert von der Abfahrt vom Berliner Ostbahnhof bis zur Rückkehr ebendort. In oft kurzen Abschnitten skizziert Fühmann Menschen, Gebäude oder Landschaften. Wie bewegen sich die Budapester durch ihre Stadt, welche gesellschaftlichen Regeln gelten? Keineswegs nur nebensächlich i...