Gegründet 1947 Sa. / So., 15. / 16. Januar 2022, Nr. 12

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Blauer Falter schwärmt aus. Notizen aus der Quarantäne Bernhard Spring In den letzten Tagen der Quarantäne klingelte das Telefon meiner Frau immer wieder. Kollegen und Vorgesetzte fragten mehr oder weniger offen, ob sie sich denn schon wieder fit genug für die Arbeit fühlte. Zwei Wochen Ausfall führten die Personalplanung der Klinik offenbar an ihre Belastungsgrenze. Meine Frau wurde dringend zurückerwartet – direkt auf der Intensivstation, die randvoll mit Covid-Patienten war. Bei uns zu Hause übte sich eine langsam zu Kräften kommende Patientin in Mobilität. Es gab kleinere Spaziergänge durch den Garten und erste Kontrollgänge durch Räume, die sie in den vergangenen Wochen gemieden hatte. War das Kinderzimmer aufgeräumt? Hatten die Pflanzen im Arbeitszimmer genügend Wasser bekommen? Unsere Tochter warnte mich mit einem phantasievollen Codenamen vor meiner nahenden Frau: »Blauer Falter schwärmt aus!« bedeutete, dass sie das Sofa verlassen hatte, aber noch nicht ganz klar war, wohin sie u...

Artikel-Länge: 2884 Zeichen

