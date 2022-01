Bremseffekt Inflation

Volker Wieland gilt als der Geldpolitikexperte im Sachverständigenrat der Bundesregierung. So bezeichnet ihn jedenfalls die FAZ, die ihn in einem Interview zur gegenwärtigen und mittelfristigen Inflation befragt. Der Tenor der Fragen sowie Wielands Antworten lassen sich in dem kurzen Einleitungssatz zusammenfassen: »Die grüne Transformation treibt die Inflation.« Wieland geißelt zwar die Europäische Zentralbank (EZB) für ihre Fehlprognosen. (Sie habe mit ihren Inflationsvorhersagen für 2021 weit daneben gelegen und ihre Prognose für die Inflation im Jahr 2022 von 1,7 Prozent im September auf 3,2 Prozent angehoben. »Eine Revision dieser Größenordnung gab es meines Wissens noch nie beim EZB-Stab.«) Aber er hütet sich, der EZB eine andere Geldpolitik – etwa eine Anhebung der Leitzinsen – zu empfehlen. Vielmehr plädiert er implizit dafür, die höhere Inflation einfach zu tolerieren. Immerhin findet er, dass der ärmere Teil der Bevölkerung unter den steigenden ...