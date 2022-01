Armutsverwalter des Tages: Hubertus Heil

Selbst Linke und Sozialverbände fordern dieser Tage höchstens die Anhebung der Hartz-IV-Regelsätze oder ein Ende des mit dem SGB 2 verbundenen Sanktionsregimes. Die Forderung nach Abschaffung dieser Art der Armutsverwaltung wird nur noch selten propagiert.

Außer von der Bundesregierung selbst. Die will bekanntlich Hartz IV ersetzen. Was das bedeutet, erzählte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) einmal mehr der Deutschen Presseagentur. »Wo immer es geht, werden wir Menschen mit dem Bürgergeld aus der Bedürftigkeit in Arbeit führen«, sagte er laut Meldung ...