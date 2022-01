Perspektiven nach der Pleite

Wie es nach der Pleite der MV-Werften in Wismar, Rostock und Stralsund weitergeht, ist nach wie vor völlig offen. Das Amtsgericht Schwerin bestellte am Mittwoch Christoph Morgen von der Kanzlei Brinkmann und Partner als Insolvenzverwalter. Der informierte die Beschäftigten am Donnerstag auf Belegschaftsversammlungen über demnächst folgende Schritte. Auch Vertreter von Unternehmen, Politik und Gewerkschaft waren anwesend. In Wismar sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) den Beschäftigten Unterstützung zu, betonte aber, ohne den Bund werde es nicht gehen. Eine Sondersitzung des Schweriner Landtags zur Lage der Werftengruppe am Donnerstag nachmittag blieb ergebnislos.

Die bislang vom Eigentümer der Werften einbehaltenen Gehälter für Dezember sollen bis kommenden Montag über eine Insolvenzgeldvorfinanzierung ausgezahlt werden, versicherte Morgen den Beschäftigten. Hinsichtlich des im Dock in Wismar liegenden, zum großen Teil f...