Skelettfund auf »Russenfriedhof«

Auf dem Gelände des sogenannten Russenfriedhofs in Bremen-Oslebshausen ist ein vollständiges Skelett gefunden worden. »Wir waren schon ein Stück weit überrascht«, sagte Uta Halle, Leiterin der Landesarchäologie Bremen, in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des Regionalmagazins »Buten un binnen« von Radio Bremen. Bislang habe man keine Hinweise darauf gehabt, dass auf dem Gelände noch vollständige Skelette geborgen werden könnten. »Das ist jetzt wirklich das allererste Mal, dass wir einen kompletten Körper haben«, sagte Halle dem Sender.

Vor dem am Dienstag entdeckten Skelett waren ein Schädel, Hunderte von Knochenfragmenten und rund 70 Erkennungsmarken gefunden worden, die sowjetischen Zwangsarbeitern gehört hatten. Schon diese Funde hatten Vermutungen bestätigt, wonach eine frühere Umbettung im Zuge der Auflösung durch die Alliiert...