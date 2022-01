Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Senioren am Steuer Altersgrenze für den Führerschein? Zahlreiche Seniorinnen und Senioren sitzen noch bis ins hohe Alter am Steuer. Für viele ist es unter den gegebenen Verkehrsverhältnissen ein Gefühl von Freiheit. Eine gesetzlich festgelegte Überprüfung der Fahrtauglichkeit gibt es in Deutschland nicht, doch die wäre durchaus hin und wieder geboten. D 2021. Arte, 19.40 Uhr ZZ Top: That Little Ol’ Band from Texas Wie aus drei schrulligen Bluesfans eine der beliebtesten Bands der Welt wurde: Statements von berühmten ZZ-Top-Anhängern wie Billy Bob Thornton und eine feine, kleine Vorstellung der Musikgruppe in der Gruene Hall, einem der ältesten Tanzlokale in Texas, runden die Dokumentation ab. Und danach mal ...

Artikel-Länge: 2238 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen