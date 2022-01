Charme einer Resterampe

Das Jahr 1991 war in vielerlei Hinsicht krass: Im Januar begannen die Luftangriffe auf den Irak, Helmut Kohl wurde als deutscher Bundeskanzler wiedergewählt, Ende Dezember war das Ende der Sowjetunion offiziell besiegelt. Ob und wie sich politische Ereignisse in der Popkultur niederschlagen, muss an anderer Stelle diskutiert werden – fest steht, dass 1991 auch im Pop Gravierendes geschah: Freddie Mercury starb, legendäre Alben wie Nirvanas »Nevermind«, »Out of Time« von REM, »Screamadelica« von Primal Scream, Guns n’ Roses’ »Use Your Illusion I & II« oder »Achtung Baby« von U2 erschienen und Sonic Youth erkannten, dass 1991 Punk nun endgültig tot war (Film und Tour: »1991: The Year That Punk Broke«). In diesen Zusammenhang gehört auch, dass wegen des großen Erfolgs von Grunge bzw. Alternative (Rock) die Grenzen zwischen sogenannten Independent- und Mainstream-...