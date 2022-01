Indien blockiert Gipfeltreffen

Gut sieben Jahre ist es her, seit sich die Staats- und Regierungschefs der acht Mitgliedstaaten der Südasiatischen Vereinigung für regionale Kooperation (SAARC) zuletzt versammelt haben. Beim 18. Gipfeltreffen im November 2014 in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu – dort hat auch das SAARC-Sekretariat seinen Sitz – wurde unter anderem die Zusammenarbeit in Energiefragen ausgebaut. Für weitaus mehr Schlagzeilen sorgte damals jedoch, dass sich am zweiten Tag der Versammlung Indiens Premier Narendra Modi und sein damaliger pakistanischer Amtskollege Nawaz Sharif symbolträchtig die Hände gereicht hatten. Sharif ist mittlerweile nicht mehr Premier Pakistans, 2017 enthob ihn der Oberste Gerichtshof wegen Geldwäsche- und Korruptionsvorwürfen seines Amtes. Zudem wurde er mit einem lebenslangen Politikverbot belegt. Modi hingegen steht auch heute noch an der Spitze jenes Landes, das mit etwa 1,4 Milliarden Einwohnern eine größere Bevölkerung hat als die übrige...