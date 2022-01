Willkommene Krise

In der ersten Januarwoche ist es im Libanon erneut zum Eklat gekommen: »Um Gottes Willen, hab Erbarmen mit dem Libanon und den Libanesen und stoppe die hasserfüllte, sektiererische und politische Rhetorik«, polterte Premierminister Nadschib Mikati kurz nach einer Fernsehansprache Hassan Nasrallahs, des Generalsekretärs der Hisbollah. Dieser sprach anlässlich des zweiten Jahrestags der von Washington ausgeführten Ermordung des iranischen Generals Kassem Soleimani, des irakischen Militärs Abu Mahdi Al-Muhandis und weiterer Begleiter am 3. Januar 2020 am Flughafen von Bagdad. Nasrallah hatte dem saudiarabischen König Salman bin Abdulasis Al Saud als Reaktion auf dessen Aufforderung, »die terroristische Kontrolle der Hisbollah über den Libanon zu beenden«, erwidert, nicht die Hisbollah sei terroristisch, sondern das Agieren des Königreichs, das Terroristen in alle Welt entsandt habe, Spannungen schüre, die USA in ihren Kriegen und »Verbrechen gegen die Mensch...