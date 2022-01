Soziale Medien – sozialer Umgang?

Soziale Netzwerke sind aus dem Leben junger Menschen nicht mehr wegzudenken. Ein Großteil verbringt täglich mehrere Stunden mit ihnen – nicht immer mit positiven Folgen, wie Studien zeigen: Viele erleben »Cybermobbing« oder leiden unter Schlafstörungen. Eine intensive Nutzung des Smartphones kann aber auch zu erheblichen Bildungsrückständen führen.

Die Unternehmen Express VPN und Pollfish wollten wissen, wie viel Zeit junge Menschen in Deutschland am Tag in sozialen Netzwerken verbringen. Dafür haben sie insgesamt 1.500 junge Menschen zwischen 16 und 24 Jahren befragt, wie das Internetmagazin Horizont am 3. Januar berichtete. Um einen internationalen Vergleich ziehen zu können, nahmen auch 1.500 Menschen der gleichen Altersgruppe aus Frankreich und den USA an der Umfrage teil.

Das Ergebnis: Mehrere Stunden am Tag verbringen junge Menschen in sozialen Netzwerken. Die beliebteste Plattform ist Instagram; über 90 Prozent der Befragten gaben an, dort einen Acco...