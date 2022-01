Zwei neue Puffer

Die deutschen Finanzaufseher rechnen mit dem Platzen der Immobilienblase. Um den Schaden zu begrenzen, sollen Banken zur Rücklage von mehr Eigenkapital verpflichtet werden. Die Rede war am Mittwoch von einem antizyklischen Kapitalpuffer in Höhe von 0,75 Prozent. »Mit Blick auf die Finanzstabilität ist es jetzt Zeit, in den Präventionsmodus zu wechseln«, sagte der Chef der Finanzaufsicht Bafin, Mark Branson, nach einer Zusammenkunft des Finanzstabilitätsrats, dem auch Vertreter von Bundesfinanzministerium und Bundesbank angehören. Deren Vizepräsidentin Claudia Buch hielt »präventive Maßnahme...