»Unsere Aktion richtete sich gegen die Bosse«

Im Wiener Bezirk Liesing haben am Montag Menschen vor den Werkstoren von Rheinmetall MAN Military ­Vehicles protestiert. Was war los?

Ab 6.15 Uhr haben rund 50 Aktive unserer Initiative sowie aus der Klimagerechtigkeitsbewegung das Werkstor blockiert und Transparente aufgehängt. Einige hatten sich an Fässer gekettet, einige sind auf das Vordach des Gebäudes geklettert und haben von dort ein Banner angebracht. Die Blockade dauerte bis zum frühen Nachmittag an, insgesamt sieben Stunden. Es ging nichts rein oder raus, auch weil die Polizei gleich die ganze Straße vor der Fabrik mit ihren Fahrzeugen dichtgemacht hat. Sie hat außerdem den Eingang zum Bürogebäude der Fabrik abgesperrt. Wir danken für diese Unterstützung unserer Blockade! Mit der Aktion wollten wir die Rüstungsproduktion in Wien anprangern und einen sozial-ökologischen Umbau der Produktion fordern. Wir wollen die Enteignung der Rüstungsindustrie!

Warum diese Fabrik?

Hier werden seit zehn Jahren Mil...