Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorgänger und Nachfolger André Dahlmeyer Einen wunderschönen guten Morgen! Der Club Atlético Independiente aus Avellaneda (Haselnusshain), einem industriellen Vorort im südlichen Conurbano von Buenos Aires, ist mit sieben gewonnenen Copa Libertadores immer noch der erfolgreichste Fußballverein der Amerikas. Seit einigen Tagen haben die »Roten Teufel« mal wieder einen neuen Trainer. Der ehemalige Innenverteidiger Eduardo Domínguez wird es dort nicht leicht haben. Der Job ist ein absoluter Schleudersitz. Nicht nur, dass die ökonomischen und klubinternen Probleme kaum größer sein könnten, auch die sportlichen Notwendigkeiten legen nahe, dass auch dieses Jahr kein leichtes für den Traditionsverein werden wird. Seit zwanzig Jahren hat Independiente mittlerweile keinen nationalen Titel mehr gewonnen. Das aktuelle Panorama ist nicht vielversprechend, obgleich der Klub zumindest an der Copa Sudamericana (der Europa League vergleichbar) partizipiert. Die Präsidentschaftswahlen im Verein, die eigentlich am...

Artikel-Länge: 3532 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen