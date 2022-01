Gesundheitswesen am Limit

Nach einem langen Arbeitstag braucht es manchmal ein Kaltgetränk zur Entspannung. Das dachte sich wohl im vergangenen Mai auch das Team um den britischen Premierminister Boris Johnson. »Bringt euer eigenes Bier mit«, stand auf der Einladung, die an rund 100 Beschäftigte des Regierungssitzes in der Londoner Downing Street verschickt wurde. Rund 40 Personen nahmen schließlich an der Gartenparty teil. Das Problem: Das Land befand sich zu dem Zeitpunkt im Lockdown. Veröffentlicht hat die Einladung am Montag der britische Sender ITV.

Für die konservative britische Regierung kommt der Skandal zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, die Coronabekämpfung läuft miserabel. Das staatliche Gesundheitswesen NHS ist mit der stärksten Belastungsprobe seiner Geschichte konfrontiert, 90 Prozent aller Notfallbetten in England sind belegt. Zudem befinden sich Zehntausende Beschäftigte des Gesundheitswesens aufgrund der deutlich infektiöseren Omikron-Variante in Quarantäne. Laut...