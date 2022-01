»Rassistisches Weltbild«

Wie ein Menetekel stand es an einer Wand des Autonomen Zentrums in Köln geschrieben: »Bähner, Du Rassist«. Das Graffiti war aus Saal 210 des gegenüberliegenden Justizzentrums deutlich lesbar, in dem der ehemalige CDU-Kommunalpolitiker Hans-Josef Bähner am Montag wegen gefährlicher Körperverletzung bei einem 22jährigen in Tateinheit mit illegalem Waffenbesitz und rassistischer Beleidigung schuldig gesprochen und zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde.

Mit dem Urteilsspruch bestätigte das Landgericht vollumfänglich die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft. Demnach hatte der Senior in der Nacht zum 30. Dezember 2019 einen Streit um eine Ruhestörung mit der Waffe in der Hand beendet. Dabei hatte er die jungen Männer, die aus Familien mit Migrationsgeschichte stammen, als »scheiß Kanacken« beleidigt und schließlich »vorsätzlich und gezielt auf den Oberkörper« des 22jährigen geschossen – mit einer Waffe, die nicht auf der Besitzkarte des Sportschützen eingetrage...