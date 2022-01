Zum Inhalt dieser Ausgabe | Washington will Prioritäten setzen Gefahr eines Zweifrontenkriegs gegen Russland und China: USA wollen Machtkampf mit Moskau vertagen Jörg Kronauer Was hat die Regierung von US-Präsident Joseph Biden eigentlich motiviert, sich so plötzlich auf Gespräche mit Moskau über die Forderung nach einem Ende der NATO-Ostausdehnung einzulassen? Nun, im Washingtoner Außenpolitik-Establishment wird seit einiger Zeit über ein Szenario diskutiert, das Aaron Wess Mitchell im vergangenen Sommer als »die größte Gefahr für die Vereinigten Staaten im 21. Jahrhundert« unterhalb eines direkten Atomangriffs eingestuft hat: die Gefahr eines Zweifrontenkriegs gegen China und Russland. Ein solcher Krieg würde die USA »gegen die Ressourcen fast der Hälfte der eurasischen Landmasse kämpfen lassen«, warnte Mitchell, von Oktober 2017 bis Februar 2019 Abteilungsleiter für Europa und Eurasien im US-Außenministerium. Er würde »die aktuellen Fähigkeiten der US-Streitkräfte strapazieren und wahrscheinlich übersteigen«, zudem »gewaltige Opfer von der US-Bevölkerung fordern« – »mit weitreichenden Konsequenzen für den Einfluss, die Bündn...

